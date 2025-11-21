Festival Mundo Mix movimenta o Recife Antigo com programação gratuita

Primeira edição reúne mais de 150 atrações entre música, poesia, artes, gastronomia e economia criativa em oito polos espalhados pelo bairro histórico.

Chef Lúcia Soares levará as delícias do seu Alho e Óleo para o festival (Divulgação)

O Recife Antigo amanheceu nesta sexta-feira (21) preparado para receber a primeira edição do Festival Recife Mundo Mix, que ocupa o bairro histórico até domingo (23). São mais de 150 atividades gratuitas distribuídas em oito polos temáticos que integram música, poesia, gastronomia, artesanato e economia criativa. O evento celebra a diversidade cultural pernambucana, reforçada pelo presidente do Instituto Asa Branca, José Maria de Souza.

A abertura conta com Jessier Quirino, referência da poesia e do humor nordestino, que se apresenta às 20h30 no Polo Canta Nordeste – Palco Jota Raposo. O poeta promete lotar a Rua do Observatório com causos, crônicas e versos que atravessam gerações e marcam o início do festival.

No sábado (22), o Polo Brincantes, na Rua do Bom Jesus, recebe às 20h30 a Farra dos Poetas, coletivo paraibano que une forró, baião e poesia autoral. Com mais de uma década de estrada, o grupo chega ao Recife com um espetáculo marcado pelo improviso e pela força da oralidade nordestina. Mais cedo, às 18h30, o polo também presta homenagem aos 80 anos de Ivanildo Vila Nova com uma cantoria que reúne nomes como Zé Carlos do Pajeú, André Santos e Iponax Vila Nova.

No mesmo dia, o Polo Canta Nordeste – Jota Raposo recebe, das 16h às 20h, o projeto carioca De Cara com o Samba, que destaca a tradição das rodas de samba de raiz. A temporada O Samba é Amor traz reflexões sobre união, respeito, diversidade e combate à intolerância religiosa, conectando caminhos culturais do Nordeste e Sudeste.

Na área gastronômica, o Polo Sabores Pernambucanos, ao lado da Praça do Arsenal, se destaca como um dos espaços mais procurados do festival. Sob curadoria do chef Everton Teixeira, 19 operações celebram a cozinha regional como memória e identidade, incluindo homenagens a Otília Pereira, do icônico Buraco de Otília. Os visitantes encontram desde pratos tradicionais até propostas contemporâneas de nomes como Fogão do Céu, Bistrô Negralinda, Bar do Amparo, Quina da Linguiça e Estação Gourmet.

O festival também potencializa pequenos negócios e valoriza curadorias importantes, como a exposição “Atravessando Pontes”, no Polo Cais do Sertão, que reúne 40 artistas e apresenta um panorama da produção visual pernambucana. No Polo Conexões – Moinho Recife, o público tem acesso a palestras, workshops, bate-papos, exibições audiovisuais e ao I Fórum de Cultura para o Terceiro Setor – Fala PE.

A economia criativa ganha força nos Polos Empreenda Mais e Maré Cultural Feirarte. O primeiro reúne moda consciente, design independente, cerâmica, artesanato sustentável e brechós criativos, com participação de marcas e artistas como Timóteo, Veste&Reviste, Ramífica e Petit Poá Veruska Camelo. Já o Feirarte homenageia a mestra Ana das Carrancas e reúne designers e artesãos que celebram a identidade nordestina.

Como síntese de encontros, linguagens e pertencimento, o Festival Recife Mundo Mix apresenta a riqueza cultural que coloca Pernambuco no mapa da diversidade brasileira. Com incentivo do Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura do Recife, do RECENTRO, SETUR, PRODARTE, EMPETUR e outras instituições, o evento reforça sua vocação de inspirar e transformar através da arte.