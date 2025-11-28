Recife recebe shows de Simoninha em tributo a Wilson Simonal

Apresentação reúne hits e memórias afetivas do legado de Wilson Simonal, considerado uma lenda dos anos 1960 e 1970

Simoninha homenageia o pai Wilson Simonal em shows no Recife (Luiz Prado)

A CAIXA Cultural Recife recebe, nos dias 20 e 21 de dezembro, o cantor Simoninha com o espetáculo O Baile do Simonal, uma celebração ao legado musical de seu pai, o músico Wilson Simonal. A apresentação promete levar ao público a energia e o carisma que marcaram a trajetória do artista, considerado um dos grandes nomes do samba-soul brasileiro.

No repertório, Simoninha revisita sucessos eternizados por Simonal, como Mamãe Passou Açúcar em Mim e Nem Vem Que Não Tem, além de incluir músicas de outros ícones da música brasileira, como Jorge Ben Jor, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil e Tim Maia. A proposta é transformar o palco em um grande baile, com a presença de um quarteto que acompanha o cantor em arranjos vibrantes e cheios de swing.

Mais do que relembrar hits, o espetáculo busca resgatar a atmosfera da chamada “fase da pilantragem”. Ele promete conduzir o público por essa memória afetiva, criando uma experiência imersiva que conecta gerações.

Criado por Simoninha e seu irmão, Max de Castro, o projeto ganhou forma em 2009, quando foi lançado um álbum ao vivo com participações de artistas como Caetano Veloso e Seu Jorge. Desde então, segue homenageando a importância de Wilson Simonal na música nacional e mantendo viva a sonoridade que marcou uma época.