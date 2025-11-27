Recife é palco do maior festival francês simultâneo do país

Recife recebe Festival de Cinema Francês com clássicos e inéditos (Divulgação)

A 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil inicia nesta quinta-feira em todo o país. No Recife, ocupará as salas do Moviemax Rosa e Silva, no Shopping ETC. Único evento francês de alcance nacional e simultâneo, o festival reúne 20 produções exibidas em circuitos internacionais, como os festivais de Cannes e Veneza. A programação segue até o próximo dia 10 de dezembro, com oito sessões diárias. Este ano, o evento também terá sessões em Garanhuns.

A delegação francesa que está no Brasil inclui nomes como a diva Isabelle Huppert, o diretor Victor Rodenbach e os atores Bastien Bouillon e Salif Cissé, que estão - cada um - com dois filmes na programação. Pela primeira vez no Brasil, Salif estrela Voz de Aluguel, comédia da diretora Fabienne Godet, que também integra a delegação.

No longa, um talentoso imitador sem emprego é contratado por um romancista para atender suas ligações. "Quando estava escolhendo o elenco, Salif se impôs. Tinha um jeito bonachão que eu precisava", conta Fabienne. "Me sinto honrado de poder viajar com o meu trabalho", diz Salif, também no elenco de Os Bastidores do Amor, filme de estreia de Victor Rodenbach.

Para Victor, escrever uma história que se passa nos bastidores do teatro foi algo muito próximo: ele é casado com uma diretora. Na comédia romântica, o casal é formado por um ator e por uma diretora. "Estreamos na França há pouco tempo, mas as reações têm sido ótimas. Estou começando a viajar com ele e fico feliz de poder mostrá-lo no Brasil, terra de cineastas que admiro, como Kleber Mendonça Filho, Karin Ainouz e Walter Salles", garante.

No elenco de O Segredo da Chef e Mãos à Obra, Bastien Bouillon também está no Brasil pela primeira vez. "Esse intercâmbio é uma oportunidade de enriquecer meu trabalho", avalia ele, que em breve começa a filmar com o celebrado Michel Gondry. Filho do diretor de teatro Gilles Bouillon e da atriz Clémentine Amouroux, ele bem que tentou fugir deste universo. Mas hoje percebe que não saberia ter outro ofício.

Com obras que transitam entre comédia, drama, suspense e animação, o festival apresenta outros títulos de diretores consagrados e cineastas contemporâneos. Entre eles, estão O Estrangeiro, de François Ozon; Vizinhos Bárbaros, de Julie Delpy; O Apego, de Carine Tardieu; Operação Maldoror, de Fabrice du Welz; e o aguardado A Mulher Mais Rica do Mundo, estrelado por Isabelle Huppert. Também integram a seleção filmes como 13 Dias, 13 Noites e Era Uma Vez Minha Mãe.

A diversidade de temas e narrativas é um dos pontos fortes desta edição, que combina lançamentos premiados com produções sensíveis e experimentais. Para o público recifense, a chegada do festival ao Moviemax representa uma oportunidade de imersão no cinema francês contemporâneo, celebrando cultura, diálogo e renovação artística.