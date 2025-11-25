Festival Cultura e Transversalidades valoriza a arte pernambucana no Cabo

Com entrada gratuita, o evento reúne cinema, música e cultura popular de 27 a 30 de novembro

Cabo de Santo Agostinho promove festival que celebra cultura, arte e diversidade (Divulgação)

O Cabo de Santo Agostinho recebe, de 27 a 30 de novembro, o Festival Cultura e Transversalidades, promovido pelo Instituto Materialize Ideias a partir do projeto Farol de Ideias. Com entrada gratuita, o evento celebra a produção cultural local, a diversidade e a inclusão, reunindo atividades que vão do audiovisual à música e à tradição popular.

A programação começa com o Cineclube Marisco, exibindo curtas, médias e longas-metragens brasileiros. Entre os destaques está o média-metragem “Esperantivo: uma vida em poesia”, sobre o poeta cabense Esperantivo, e “Daquele instante em diante”, documentário sobre Itamar Assumpção. Também serão apresentadas animações produzidas por estudantes locais, resgatando narrativas históricas e culturais da região.

Nos dias seguintes, o festival oferece oficinas e workshops, como “A História do Cabo: Narrativas Decoloniais”, que propõe uma revisão crítica da história local, e o Workshop de Ciranda e Coco de Roda, ministrado pelo Mestre João Goitá. Haverá ainda ensaio aberto do grupo de percussão do Farol de Ideias e cortejo do “Boi da Lua”, representando a cultura popular cabense.

Segundo Enaile, coordenadora do festival, a iniciativa busca ampliar a visibilidade dos artistas locais e fortalecer a identidade cultural da população afro-brasileira da região, valorizando suas tradições e a produção artística contemporânea. O evento combina formação, apresentação e experimentação artística em um programa que integra comunidade e cultura.