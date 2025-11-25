Teatro do Parque recebe concerto cinematográfico nesta quarta (26)

Banda Sinfônica do Recife faz concerto cinematográfico nesta quarta (26) (Divulgação)

A Banda Sinfônica do Recife realiza, nesta quarta-feira (26), mais uma edição do seu tradicional concerto cinematográfico, dedicado exclusivamente às trilhas sonoras que marcaram gerações no cinema. A apresentação, promovida pela Prefeitura do Recife, será gratuita no Teatro do Parque, com ingressos distribuídos a partir das 19h na bilheteria. O concerto começa às 20h.

Sob a regência do maestro Fabiano André, o repertório reúne nove peças que passeiam por clássicos da Disney, como o medley “Disney Fantasy”, e pela animação Enrolados, com o “Tangled Medley”. A seleção também inclui composições icônicas de faroestes e aventuras, como “The Magnificent Seven”, “The Mask of Zorro”, “Two Worlds”, de Tarzan, e a emotiva “Forrest Gump Suite”.

O público ainda será levado ao universo sombrio de Gotham City com a suíte “Batman 1989”, reunindo alguns dos temas mais marcantes do herói. Em seguida, a Banda mergulha no épico espacial Star Wars: The Force Awakens, executando trechos como “Rey’s Theme”, “March of the Resistance” e “The Jedi Steps”.

Encerrando a noite em clima de superação, o concerto finaliza com “Gonna Fly Now”, tema do filme Rocky. A seleção promete uma experiência nostálgica e vibrante para amantes de música e cinema de todas as idades.