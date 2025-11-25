Elton John e Gilberto Gil são os primeiros confirmados para o Rock in Rio 2026

Essa será a única apresentação de Elton John no Brasil em 2026

O cantor britânico Elton John vai se apresentar no Recife no dia 10 de março. Foto: Marcus Vini/ Imagenet ()

A informação foi divulgada nesta terça-feira (25), após um evento no Rio de Janeiro. O cantor britânico Elton John e o músico brasileiro Gilberto Gil vão se apresentar no dia 7 de setembro. Essa será a única apresentação de Elton John no Brasil em 2026.

O Rock in Rio 2026 será realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em diversas datas ao longo de setembro do ano que vem.

Para a edição de 2026, o criador do festival, Roberto Medina, adiantou que os headliners de três dias farão apresentações exclusivas no evento, sem shows em outras cidades.

Além disso, o Palco Mundo contará com uma nova estrutura cenográfica: serão 2.400 m² de LED — número superior ao utilizado na edição de 2024 —, além do retorno do The Flight, espetáculo com cinco aviões, trilha inédita e uma homenagem à bossa nova.