Mundo se despede de Udo Kier e Ornella Vanoni

A cantora italiana Ornella Vanoni e o ator alemão Udo Kier, nomes de destaque na música e na dramaturgia mundial e com forte ligação com o Brasil, se despediram dos palcos neste fim de semana. (Vitrine Filmes/Divulgação e Reprodução)

A luz de um dos grandes ícones do cinema apagou no último domingo – e o seu brilho final nas telas foi em solo pernambucano. O alemão Udo Kier, falecido ontem aos 81 anos, se despediu das telonas com uma breve participação em O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho – com quem já havia feito um dos personagens de maior destaque em Bacurau.

No filme escolhido como representante brasileiro no Oscar, o ator interpreta um alfaiate judeu que, a certa altura, é forçado a revelar suas cicatrizes pelo delegado Euclides (vivido por Robério Diógenes). A cena é incômoda e impactante – o que se deve em boa parte ao olhar inconfundível de Udo.

O alemão estrelou mais de 250 filmes – desde grandes clássicos, como Suspiria (1977), de Dario Argento, passando por Garotos de Programa (1991), de Gus Van Sant, até longas de grande sucesso comercial, como Armageddon (1998), de Michael Bay.

Com a diva Madonna, ele apareceu nos clipes de Deeper and Deeper e Erotica, ambos em 1992. Foi também muso de um dos mais importantes e controversos cineastas europeus, Lars Von Trier, com quem fez Ondas do Destino, Dogville, Melancolia e Ninfomaníaca.

O mundo também se despediu da cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos. De acordo com o jornal La Stampa, a artista estava em sua residência, em Milão, cidade onde nasceu, quando sofreu uma parada cardíaca. Ornella cultivava uma forte relação com o Brasil, evidenciada pelas parcerias com grandes nomes da MPB, como Vinícius de Moraes e Toquinho, com quem gravou um álbum, e ainda Roberto Carlos e Marisa Monte.