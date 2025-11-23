Morre Ornella Vanoni, aos 91 anos, ícone italiano com forte ligação ao Brasil

Ornella Vanoni é conhecida como uma das maiores estrelas da música popular italiana

Ornella começou a carreira em 1960 como atriz de teatro em Milão, cidade onde nasceu. (Reprodução)

Morreu na noite da última sexta-feira (21) a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos. De acordo com o jornal italiano La Stampa, a artista estava em sua residência, em Milão, cidade onde nasceu, quando sofreu uma parada cardíaca.

Ornella morreu aos 91 anos após uma parada cardíaca. (crédito: Piero Cruciatti/AFP)

Ligação com o Brasil: MPB, bossa nova e parcerias marcantes

Embora conhecida como uma das maiores estrelas da música popular italiana, Ornella Vanoni cultivava uma forte relação com o Brasil, evidenciada pelas parcerias com grandes nomes da MPB.

Em 1976, a artista lançou o álbum “La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria”, gravado ao lado de Vinícius de Moraes. A obra traz versões em italiano de diversos clássicos da bossa nova.

Outro grande sucesso foi “L'appuntamento” (1970), versão italiana de “Sentado à beira do caminho”, de Roberto e Erasmo Carlos. A música ganhou reconhecimento internacional ao integrar a trilha sonora do filme “Doze Homens e Outro Segredo” (2004).

Seu trabalho mais recente ligado ao Brasil foi “Sant'alegria”, versão italiana de “Bem Leve”, interpretada por Marisa Monte e composta por Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

Vida e carreira

Ornella iniciou a carreira artística em 1960, no teatro, em Milão. A partir da atuação nos palcos, acabou migrando para a música. Seus primeiros trabalhos exploravam o folclore italiano, canções populares e narrativas sobre o submundo do crime na região.