Cantor Jimmy Cliff, ícone do reggae, morre aos 81 anos

Informação foi confirmada pela família do músico por meio das redes sociais na manhã desta segunda-feira (24)

O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff é um dos nomes mais influentes da história do reggae. ( Getty Images via AFP)

O cantor Jimmy Cliff morreu aos 81 anos em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (24) pela família do músico em uma publicação nas redes sociais de Cliff.

No comunicado, os familiares agradeceram o apoio dos fãs ao longo da carreira de Cliff. “A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a trajetória. Ele valorizava profundamente cada demonstração de carinho. Também queremos agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil”, diz o texto.

A nota também pede privacidade e informa que novas atualizações serão divulgadas posteriormente. “Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Vou seguir seus desejos. Esperamos que todos respeitem nossa privacidade neste momento. Mais informações serão fornecidas futuramente. Nos vemos — e nós vemos você, Lenda”, encerra o comunicado.







Potência do reggae

Jimmy era um artista multifacetado, sendo atuando também enquanto ator. O filme The Harder They Come (1972), no qual também atuou, é um de seus trabalhos mais famosos. O longa ajudou a difundir a música e a cultura jamaicana pelo mundo.

Ao longo de sua trajetória, o cantor lançou álbuns memoráveis como The Power and the Glory, com clássicos como Reggae Night, que são referências para artistas e fãs de reggae até hoje.