Udo Kier, ator alemão que atuou em 'O Agente Secreto' e 'Bacurau', morre aos 81 anos

Udo Kier. (Foto: Divulgação)

Morreu, neste domingo (23), aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier. Ele está no elenco dos filmes "O Agente Secreto" e "Bacurau", do pernambucano Kleber Mendonça Filho.

A informação foi divulgada pela revista Variety, com base em informação do marido do ator, o artista Delbert McBride.

Considerado ícone cult, Kier interpretou Conde Drácula e Frankenstein nos filmes de Paul Morrissey. Também esteve em obras de Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e Lars von Trier.

Em Bacurau, foi Michael, líder de um bando de estadunidenses armados para matar habitantes de uma cidade do Sertão.

Ele também estava no elenco anunciado do novo jogo de Hideo Kojima, o OD Knock. Kier também foi Yuri nos jogos de Command and Conquer: Red Alert.