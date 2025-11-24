Guns N’ Roses anuncia mais 8 shows no Brasil em 2026

Guns N’ Roses, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, anunciou oito shows no Brasil nesta segunda-feira (24)

Banda traz Guns n' Roses Not is this lifetime Latin America Tour ao Brasil e cumpre agenda com cinco shows. Foto: Facebook/Divulgação ()

Uma das maiores bandas de rock mundiais, Guns N’ Roses, que já era atração confirmada para o festival Monsters of Rock 2026, em São Paulo, anunciou mais oito shows no Brasil nesta segunda-feira (24). As nove apresentações da banda estão marcadas para abril.

Confira agenda completa do Guns N’ Roses no Brasil em 2026:

01/04: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

04/04: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque)

07/04: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10/04: Rio de Janeiro (Engenhão)

12/04: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)

15/04: Salvador (Arena Fonte Nova)

18/04: Fortaleza (Arena Castelão)

21/04: São Luís (Castelão)

25/04: Belém (Mangueirão)

Mais informações sobre venda de ingressos serão divulgadas em breve no site da banda. Para ter acesso oficial à pré-venda é preciso se inscrever. .

Em outubro, o Guns N’ Roses passou pelo Brasil com uma apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, que teve público recorde de 50 mil pessoas. Eles ainda tocaram em Florianópolis, Curitiba, Cuiabá e Brasília.