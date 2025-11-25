Reggae perde Jimmy Cliff, artista pioneiro e lendário

O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff é um dos nomes mais influentes da história do reggae. ( Getty Images via AFP)

Jimmy Cliff, uma das maiores lendas do reggae em todos os tempos, morreu ontem, aos 81 anos. Latifa Chambers, sua mulher, anunciou a morte do cantor em suas redes sociais.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, morreu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Agradeço à família, amigos, colegas artistas e colaboradores que compartilharam esta jornada com ele”, escreveu.



Latifa também se dirigiu aos fãs de Cliff: “Para seus fãs ao redor do mundo, por favor saibam que seu apoio era a força dele ao longo de toda a carreira. Ele realmente adorava o amor de cada um de seus fãs”.

Ela agradeceu ainda a equipe médica que cuidou de seu marido e finalizou seu texto assim: “Jimmy, meu querido, descanse em paz. Seguirei seus desejos. Espero que vocês respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Daremos outras notícias mais adiante”.

Obra lendária e pioneira

Jimmy Cliff é um dos pioneiros do reggae e é considerado uma verdadeira lenda do gênero musical que surgiu na Jamaica. A longa carreira do cantor começou oficialmente em 1967, com o disco Hard Road to Travel.

Através das décadas, Cliff lançou dezenas de álbuns e singles e ganhou o Grammy pelos discos Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012). Realizou grandes turnês pelo mundo todo e teve uma relação especial com o Brasil. Em 1968, participou do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro e se tornou muito querido por aqui, o que o fez voltar várias vezes. Ele até chegou a morar no Rio de Janeiro e em Salvador, onde nasceu sua filha Nabiyah Be.

Boa parte de suas canções eram de protesto ou abordavam temas sociais, assunto de grande interesse. Entre seus maiores sucessos estão músicas como Reggae Night, Rebel in Me, We All Are One, Many Rivers to Cross, Vietnam e a recriação de I Can See Clearly Now (de Johnny Nash), entre outros. Seu último disco, Refugees, foi lançado em 2022.

Jimmy Cliff já gravou com diversos músicos brasileiros ao longo da carreira, mas a parceria com Gilberto Gil talvez seja a mais marcante. Os dois dividiram o palco em uma turnê que passou por cinco capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Recife) e juntou multidões.