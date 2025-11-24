A homenagem chega após o cantor vencer o Grammy Latino pela primeira vez

João Gomes é eleito Homem do Ano na Música pela revista GQ Brasil (Reprodução/GQ Brasil)

O cantor pernambucano João Gomes foi eleito Homem do Ano na Música no prêmio Men of the Year 2025, da revista GQ Brasil.

A homenagem chega após o cantor vencer o Grammy Latino pela primeira vez. João, que levou o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo projeto “Dominguinho”, parceria com Jota.Pê e Mestrinho.

Em entrevista à GQ, o cantor refletiu sobre estar vivendo um período mais equilibrado e consciente. João contou que a fase atual é resultado direto de mudanças profundas, incluindo a redução do consumo de álcool e o acompanhamento psicológico, fatores que, segundo ele, trouxeram mais clareza às escolhas pessoais e profissionais.

O ano de 2025 foi o terceiro consecutivo em que João Gomes foi indicado ao Grammy Latino, e com a vitória o artista de 23 anos tornou-se o pernambucano mais jovem a vencer o prêmio.

“Consegui ter outro sentimento neste final de ano. Ano passado estava muito mais preocupado, aflito. Estou em uma vibe muito positiva sobre o meu futuro. Sinto que tem um bocado de coração conectado ao meu”, afirmou.

No próximo ano, ele planeja lançar um livro de poemas, ampliando sua atuação artística para além dos palcos.

A edição brasileira do Men Of The Year 2025 acontecerá no dia 4 de dezembro no Hotel Rosewood, em São Paulo. A cerimônia terá 13 homenageados que são destaques em diversas áreas como esporte, cultura, negócios e impacto social.