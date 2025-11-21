Oscar: 'O Agente Secreto’ e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

Além de Filme Internacional, O Agente Secreto também aparece em apostas de revistas especializadas com uma possível indicação a Wagner Moura para Melhor Ator.

Wagner Moura vive o pernambucano Marcelo, em "O Agente Secreto". A trama se passa no Recife, no período de carnaval, em 1977. (Reprodução)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), responsável pelo Oscar, oficializou nesta sexta-feira, 21, que O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos são elegíveis à premiação. Isso significa que os filmes de Kleber Mendonça Filho e Petra Costa podem ser considerados para as suas respectivas categorias na 98ª edição do prêmio.

O Agente Secreto é o candidato brasileiro à categoria de Melhor Filme Internacional, enquanto Apocalipse nos Trópicos é considerado para a categoria de Melhor Documentário. Recentemente, o longa disponível na Netflix foi destaque no IDA Documentary Awards, termômetro do Oscar, com quatro indicações. Isso deu força ao material na disputa ao prêmio da Academia.

Encontro de Lula com lideranças evangélicas é registrado no documentário 'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa (crédito: Francisco Proner/Netflix/Divulgação)

Além de Filme Internacional, O Agente Secreto também aparece em apostas de revistas especializadas com uma possível indicação a Wagner Moura para Melhor Ator. O longa se passa em 1977 e conta a história de um professor universitário que volta para Recife fugindo de um passado misterioso.

Já Apocalipse nos Trópicos investiga a relação entre a política e os evangélicos no Brasil. Para entender essa ligação e compor o longa, a documentarista entrevistou lideranças como o pastor Silas Malafaia e o presidente Lula.

Os próximos passos dos possíveis representantes brasileiros na disputa serão conhecidos em breve. O Oscar divulga as listas de pré-indicados de categorias como melhor documentário e filme internacional, no dia 16 de dezembro. A lista completa dos indicados sai em 22 de janeiro. A cerimônia de premiação está marcada para 15 de março de 2026.