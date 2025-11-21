George Moura celebra indicação de Guerreiros do Sol ao Rose d’Or

‘Guerreiros do Sol’ foi indicada ao Rose d’Or (Léo Aversa)

O pernambucano George Moura, que divide a autoria da novela Guerreiros do Sol com Sergio Goldenberg e tem direção artística de Rogério Gomes, comemorou a indicação da obra ao Rose d’Or Awards na categoria Melhor Telenovela. A premiação, considerada uma das mais importantes do entretenimento mundial, será realizada em Londres no dia 1º de dezembro, organizada pela European Broadcasting Union.

A produção do Globoplay disputa o prêmio com títulos de diferentes países: Crystal Wall (Alemanha), EastEnders (Reino Unido), Eshref Ruya (Turquia), Life Happens (Bélgica) e Valle Salvaje (Espanha). Livremente inspirada na história de Lampião, Maria Bonita e outros casais de cangaceiros, a novela combina fatos reais e ficção para retratar a força, os conflitos e o imaginário do sertão brasileiro.

George Moura celebrou a indicação destacando o alcance universal da trama. Para ele, mesmo sendo profundamente enraizada na cultura nordestina, a narrativa aborda temas que dialogam com diversas realidades, como o confronto entre o arcaico e o moderno. O autor avaliou que o reconhecimento internacional reforça o atual prestígio do audiovisual brasileiro, em sintonia com o sucesso recente de produções como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto e O Último Azul.

A Globo tem histórico positivo na premiação: venceu o Rose d’Or Awards em 2019 com Órfãos da Terra e já foi finalista com Bom Sucesso (2020), Pantanal (2022) e Todas as Flores (2023). A presença de Guerreiros do Sol na disputa amplia a visibilidade das novelas brasileiras no cenário global.