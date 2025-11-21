Arrenego celebra prêmio e se firma como destaque do Festival MixBrasil

Reconhecido como Melhor Filme da Mostra Reframe, o longa de Fernando Weller e Alan Oliveira ganha força no circuito nacional e emociona com a trajetória de Naywá Moura Carvalho

Arrenego é eleito melhor filme da Mostra Reframe no MixBrasil (Divulgação)

O longa Arrenego, dirigido por Fernando Weller e Alan Oliveira, foi escolhido como o Melhor Filme da Mostra Reframe no Festival MixBrasil, consolidando-se como um dos destaques da edição deste ano. A premiação reforça a potência da obra dentro do circuito de produções que dialogam com questões LGBTQIA+ e amplia sua visibilidade no cenário nacional.

A curadoria da mostra ressaltou a forma singular como o filme revisita memórias e reconstrói o passado. A produção combina elementos documentais e encenações simbólicas para criar um retrato contemporâneo de temas históricos, resultado que chamou atenção pelo rigor estético e pela ousadia narrativa presente em cada sequência.

A conquista também representa um marco para os diretores, que celebram o impacto do reconhecimento logo nas primeiras exibições públicas do projeto. Weller destacou a relevância de ser premiado em um festival de longa trajetória e com um júri conectado às artes visuais, enquanto Oliveira reforçou que o retorno inicial confirma o desejo do público por novas abordagens sobre a história brasileira.

No palco, Naywá Moura Carvalho, protagonista, corroteirista e diretora de arte, emocionou a plateia ao relacionar a experiência do filme com seu próprio processo de transformação pessoal. Ela dedicou o prêmio a Beron, figura essencial em sua formação em Oeiras, sublinhando o papel de mulheres trans que abriram caminhos para outras vivências possíveis.

