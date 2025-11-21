'Tudo que Eu Queria Te Dizer', com Ana Beatriz Nogueira, é atração no Festival Recife do Teatro Nacional

Atriz Ana Beatriz Nogueira (Foto: Divulgação)

Na era da internet, dos e-mails e das mensagens instantâneas, o gesto quase perdido de escrever uma carta ressurge com todo o seu poder em Tudo que Eu Queria Te Dizer. Quinze anos após a estreia da versão original, o monólogo – adaptação do livro homônimo de Martha Medeiros – está de volta à cena novamente com a potência e sensibilidade da diva Ana Beatriz Nogueira. A peça será apresentada neste sábado, às 20h e domingo, às 19h, no Festival Recife do Teatro Nacional, realizado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura (Secult).



Sob a direção de Victor Garcia Peralta, o palco se transforma no lugar em que as cartas do best-seller da escritora gaúcha são finalmente abertas e lidas em voz alta. Para isso, indo muito além de uma simples leitura dramática, Ana Beatriz Nogueira se transfigura em seis remetentes de universos distintos, unidas pelo fato de estarem todas à beira de um momento decisivo. Nesse mosaico de vozes, nas quais se entrelaçam amor, rejeição, saudade, ética e desejo, a grande condutora é a própria Ana Beatriz.

A atriz carioca, que estreou esta montagem há 15 anos, volta agora para um reencontro íntimo e maduro com essas mulheres – o primeiro desde uma versão digital durante a pandemia – cuja dimensão humana só a experiência foi capaz de refinar. “Eu também sou outra pessoa após esse tempo. O exercício é muito prazeroso. Estava com saudades de fazer um texto bem-humorado assim”, celebra ela, em conversa exclusiva com o Viver. O espetáculo marca seu retorno aos palcos depois da superpremiada peca Sra. Klein de Nicholas Wright, pela qual venceu o Premio APTR de Melhor Atriz em 2024.



No primeiro trabalho solo da carreira, Ana Beatriz expande sua conexão com a dramaturgia. A atriz, que iniciou sua trajetória no Teatro Amador com mentores importantes como Maria Padilha e Miguel Falabella, fez sua estreia profissional na peça Ubu Rei (1984). “Estar no palco é a minha vida. Sempre falo que tenho fobia de férias. Então, se não estou na TV, estou no teatro. Não consigo ficar parada”, afirma Ana Beatriz, que chegou à televisão na minissérie Santa Marta Fabril S.A., e desde então participou em novelas de sucesso como Caminho das Índias, Saramandaia e Em Família.



Recentemente, porém, Ana Beatriz tem se dedicado exclusivamente ao teatro. No ano passado, a atriz afastou-se das gravações de Mania de Você em razão das altas temperaturas no Rio de Janeiro, que agravaram a esclerose múltipla diagnosticada em 2019. Seus planos para a TV, contudo, continuam de pé, e ela já se prepara para novos desafios. “Estou pronta para uma próxima”, garante.



Enquanto o retorno à telinha não acontece, seu foco está inteiramente voltado para Tudo que Eu Queria Te Dizer. O espetáculo lhe dá a oportunidade de voltar ao Recife e representar as seis mulheres que podem estar tanto na plateia quanto em qualquer esquina. “É um lugar muito acolhedor e tem um público vibrante e respeitoso. Para mim, é uma alegria sem tamanho participar do festival e levar as histórias dessas criaturas para vocês. Tenho certeza que vamos nos divertir muito”, promete Ana Beatriz. Essa, ao contrário das seis que representa, não tem mais nenhuma como ela.

