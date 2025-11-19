ASUS anuncia pré-venda e preços de novo portátil da Xbox; confira valores no Brasil

Pré-venda começa em 21 de novembro; consoles prometem duas opções de configuração para diferentes perfis de jogadores

ROG Xbox Ally X (Divulgação/Asus)

A ASUS anunciou, nesta quarta-feira (19), o lançamento oficial de sua linha de consoles portáteis com a marca Xbox. Os ROG Xbox Ally tem o objetivo de retornar a marca da Microsoft ao mundo da mobilidade portátil e chega com duas versões: o ROG Xbox Ally e o ROG Xbox Ally X.

Os consoles trazem processadores AMD Ryzen de última geração, telas IPS de 7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz e baterias que prometem ser de alta capacidade.

O design é inspirado nos elogiados controles Xbox, o que pesa para quem já é fã dos consoles de mesa.

MODELOS

ROG Xbox Ally X (crédito: Divulgação/Asus)

O modelo básico, ROG Xbox Ally, pesa 670 gramas e conta com processador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB. Já o ROG Xbox Ally X, mais robusto, traz processador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM, SSD de 1 TB e gatilhos com resposta tátil variável, pesando 715 gramas.

Ambos rodam Windows 11 com interface otimizada para consoles portáteis, com acesso direto à biblioteca Xbox e compatibilidade com plataformas como Steam, Epic Games e Battle.net. A própria Microsoft também entrou no jogo, oferecendo um programa de compatibilidade que classifica e otimiza jogos para uso portátil.

ROG Xbox Ally (crédito: Divulgação/Asus)

O ROG Xbox Ally X incorpora recursos mais avançados em seu hardware, como Auto Super Resolution que utiliza Inteligência Artificial para upscaling automático, como faz a tecnologia DLSS da Nvidia, e captura inteligente de destaques, funcionalidades que serão liberadas a partir de 2026. Além disso, neste modelo foi incluído gatilhos com resposta tátil variável (impulse triggers), tecnologia presente nos controles Xbox que oferece feedback háptico diferenciado em jogos compatíveis.

Em termos de conectividade, os dispositivos suportam Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e oferecem múltiplas portas USB-C, leitor de cartão microSD e entrada de áudio combo. O armazenamento é expansível via SSD M.2 2280, com suporte para até 4 TB.

PREÇOS E PRÉ-VENDA

A pré-venda dos consoles começa em 21 de novembro na loja ASUS, com preços a partir de R$ 5.999 para o ROG Xbox Ally e R$ 9.999 para o ROG Xbox Ally X.

