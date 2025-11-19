Primeiro Enojazz leva música instrumental, blues e jazz à programação da Vinhuvafest

Festival começa nesta quinta-feira (20) e que vai até domingo (23) em Lagoa Grande, no Sertão do São Francisco

(Divulgação)

A Vinhuvafest — Festa e Feira da Uva e do Vinho do Nordeste, que começa nesta quinta-feira (20) e que vai até domingo (23) em Lagoa Grande, no Sertão do São Francisco, recebe pela primeira vez o Enojazz Festival.

Uma nova plataforma musical da feira e um divisor de águas para sua programação cultural, o festival reunirá jazz, blues e música instrumental no Pavilhão da Feira, sempre das 18h30 às 20h30. O ambiente é preparado especialmente para o evento, com iluminação cênica, gastronomia regional e degustações de vinhos do Vale.

O Enojazz nasce com a assinatura de dois dos principais articuladores da música instrumental em Pernambuco: Giovanni Papaleo, curador, e Jackson Rocha Jr., produtor executivo. Juntos, eles são responsáveis por alguns dos eventos mais consolidados do calendário musical pernambucano, como o Garanhuns Jazz Festival e o Gravatá Jazz Festival, festivais que há anos atraem público de todo o Brasil e projetaram o Estado como um polo relevante da música instrumental no país.

A chegada do Enojazz à Vinhuvafest coloca Lagoa Grande nesse circuito de festivais especializados e reforça a vocação cultural do Vale do São Francisco, que já se destaca pela produção vitivinícola e pelo enoturismo.

Atrações internacionais e nacionais em quatro dias de programação

A programação do Enojazz reúne artistas brasileiros e internacionais que representam diferentes vertentes do jazz e do blues. Amanhã - quinta-feira (20), o guitarrista e compositor Igor Gnomo abre a programação com seu repertório autoral marcado por influências da música instrumental brasileira.

Na sexta (21), o guitarrista retorna ao palco em um formato especial: Igor Gnomo convida Ana Cañas, uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, para uma apresentação inédita no festival.

O destaque internacional chega no sábado (22/11), com o cantor norte-americano Lorenzo Thompson, artista da cena de Chicago que traz ao Vale uma apresentação dedicada ao blues tradicional dos Estados Unidos.

Encerrando o festival, no domingo (23/11), sobe ao palco a Uptown Band, grupo pernambucano ligado à tradição do blues e do soul, com forte presença de palco e arranjos que dialogam com o universo do jazz contemporâneo.

Um festival que integra cultura, vinho e identidade territorial

O secretário Valman Rivas, coordenador executivo da Vinhuvafest, destaca que o Enojazz chega como parte da estratégia de ampliação e qualificação cultural do evento. “Pela primeira vez, teremos um festival de jazz dentro da Vinhuvafest. É um ambiente diferenciado, com gastronomia e vinhos, aberto ao público e pensado para valorizar a produção local. A chegada do Enojazz qualifica ainda mais a nossa oferta cultural”, diz.

Para Papaléo e Jackson, a criação do Enojazz segue um movimento internacional que integra música e enoturismo em regiões produtoras. O festival dialoga com iniciativas vistas em Mendoza, Douro, Napa Valley e Alentejo, aproximando públicos e criando experiências sensoriais completas.

“Essa primeira edição é o começo de um projeto que pode crescer e se expandir para outros espaços da região e para as vinícolas. Lagoa Grande tem todos os elementos para se tornar um destino permanente de música instrumental”, afirma Papaléo.