Robbie Williams diz acreditar que está ficando cego por causa do uso de remédios para emagrecer

Robbie Williams (ROBIN UTRECHT/ANP/AFP/Getty)

Robbie Williams disse ao tabloide britânico The Sun que está preocupado com a sua visão. O músico disse que suspeita que esteja ficando cego de um olho por causa do uso de remédios para emagrecer.

"Já faz um tempo que a minha visão está embaçada e só está piorando", disse. "Noutra noite, fui a um jogo de futebol e os jogadores eram apenas borrões em um campo verde", completou.

O astro diz que usa Mounjaro, remédio injetável usado para emagrecer, desde a chegada do medicamento ao mercado. "Quero alertar as pessoas que estão lendo isso sobre os riscos potenciais, para que se certifiquem de pesquisar bem. Eu fui um dos primeiros a tomar as injeções, mas também estou percebendo que minha visão não está muito boa. Não acredito que seja a idade, acredito que sejam as injeções", disse na entrevista.

Um grupo de pesquisadores passou a investigar problemas de visão entre usuários de remédios como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Os resultados foram publicados na revista científica JAMA Ophthalmology no início deste ano.

Nove pacientes que fizeram parte do estudo desenvolveram quadros capazes de levar à cegueira.

No entanto, não há evidências de que o problema de visão de Robbie Williams seja em decorrência do uso do medicamento. Na entrevista, o próprio cantor revela que não comentou com a sua oftalmologista que estava usando o remédio. "Já fui ao oftalmologista por causa disso, mas não mencionei o Mounjaro porque ainda não tinha feito a associação", disse. "Minha prescrição mudou e eu tive que comprar um monte de óculos novos" completou.