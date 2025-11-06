GTA 6 é adiado novamente pela Rockstar; veja nova data de lançamento
Publicado: 06/11/2025 às 18:36
Logo oficial de Grand Theft Auto VI (Divulgação/Rockstar)
A Rockstar Games anunciou, no começo da noite desta quinta-feira (6), que Grand Theft Auto VI (GTA 6) foi adiado novamente. O game, que já teve sua primeira data de lançamento adiada para 26 de maio de 2026, agora será lançado em 19 de novembro do ano que vem.
O adiamento já era esperado por alguns, que tomavam outros atrasos da empresa como referência. Outros games, como Grand Theft Auto V (GTA 5) e Red Dead Redemption 2 também sofreram multiplos atrasos em seus lançamentos.
Em comunicado divulgado nas suas redes sociais, a Rockstar afirmou que "sente muito" em adicionar mais tempo ao que já é uma "longa espera". "Sentimos muito por adicionar mais tempo ao que sabemos que está sendo uma longa espera, mas esses meses extras vão nos permitir terminar o jogo com o nível de polimento que vocês esperam e merecem".
"Queremos agradece-los novamente por sua paciência e apoio. Enquanto a espera é um pouco maior, estamos incrivelmente animados para que os jogadores experimentem o extenso estado de Leonida e retornem a uma moderna Vice City", completou o comunicado.
