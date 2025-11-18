Roda de samba celebra a véspera da Consciência Negra no Recife

Taiguara Borges reúne artistas na Nova Pressão 2.0 em evento solidário com entrada mediante doação de 1kg de alimento

Recife terá roda de samba na véspera da Consciência Negra (Divulgação)

A véspera do Dia da Consciência Negra será marcada por uma roda de samba no Recife, nesta quarta-feira (19), às 19h. O cantor e compositor Taiguara Borges comanda o encontro na Nova Pressão 2.0, na Avenida Beberibe, ao lado de Diego Dias, Cris Galvão, Luísa Pérola, Elias Paulino, Leno Simpatia, Eudes Lima, Anderson Cleiton e China Sambay. A entrada será 1 kg de alimento, que será destinado aos terreiros de candomblé da capital pernambucana.

A iniciativa destaca o samba como expressão de identidade e resistência. Taiguara Borges afirma que o ritmo reforça a ancestralidade e a valorização da cultura negra, e define o evento como um momento de celebração coletiva.