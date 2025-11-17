Morre Leonardo Gangana, ex-diretor das rádios Clube FM e AM

Durante sua gestão, decidiu apostar na combinação de gêneros, consagrando a Clube como líder de audiência em Pernambuco

Leonardo Gangana (Roberto Soares/Alepe)

Morreu, nesta segunda-feira (17), em Brasília, o radialista Leonardo Gangana, ex-diretor das rádios Clube FM e AM.

Natural do Distrito Federal e graduado em Direito, Leo Gangana iniciou sua carreira na área de comunicação como locutor em Lavras, Minas Gerais. Mais tarde, voltou a Brasília para trabalhar na Rádio 105 FM.

Em 2006, mudou-se para o Recife para trabalhar como gerente da Rádio Clube. Em sua chegada, promoveu uma série de alterações na grade musical da emissora, que, assim como outras rádios pernambucanas, priorizava gêneros locais em detrimento de sucessos nacionais como pagode e sertanejo.

Gangana, durante sua gestão, decidiu apostar na combinação desses gêneros, consagrando a Clube como líder de audiência em Pernambuco. Além disso, na emissora, foi o responsável pelo projeto de evangelização na programação.

Em 2017, o radialista recebeu o Título de Cidadão de Pernambuco em Reunião Solene na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe). Na ocasião, a deputada Terezinha Nunes (PSDB), que solicitou a homenagem, afirmou que o comunicador revolucionou o rádio em Pernambuco.

Em agradecimento durante a solenidade, Gangana afirmou que, além dos temas religiosos, buscava levar mensagens de amor aos ouvintes: “Realizo um serviço de utilidade pública, de entretenimento e de valorização da cultura do Estado”.