Cine PE abre as inscrições para as mostras competitivas da sua 30ª edição

O Cine PE — Festival do Audiovisual anunciou nesta segunda-feira (17) a abertura das inscrições para as mostras competitivas de curtas e longas da sua histórica 30º, que será realizada entre 1º e 7 de junho de 2026.

“Neste 30º ano, reforçamos a celebração da história, mas também a importância contínua dessa vitrine como espaço de circulação, difusão e encontro para a produção nacional”, afirma Alfredo Bertini, idealizador do evento.

As inscrições estão abertas para as três mostras competitivas: Mostra de Curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Nacionais e Mostra de Longas Brasileiros, contemplando as categorias ficção, animação e documentário.

Os curtas devem ter até 22 minutos, incluindo créditos, enquanto os longas precisam ter mais de 70 minutos. Podem se inscrever produções brasileiras ou coproduções internacionais, desde que atendam às exigências de exibição em formato digital.

Um dos pontos de destaque deste ano é o fortalecimento dos critérios de acessibilidade: todos os filmes selecionados, curtas e longas, devem apresentar legendagem descritiva em português para pessoas surdas e ensurdecidas e audiodescrição, conforme determina a Instrução Normativa nº 116/2014 da Ancine, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e orientações do Ministério Público de Pernambuco para eventos audiovisuais no Estado. A exigência reforça o compromisso do Cine PE com a democratização do acesso ao cinema e com a participação plena de todos os públicos.

O processo seletivo será realizado por uma curadoria especializada, que avaliará os filmes inscritos considerando critérios como qualidade técnica e artística, trajetória da produtora ou do diretor, ineditismo e adequação ao perfil do público do festival. A seleção poderá ocorrer por meio de escolha direta ou convite, especialmente no caso dos longas-metragens, levando em conta também a diversidade da programação e as tendências de preferência do público identificadas por pesquisas de opinião encomendadas pela direção do festival.