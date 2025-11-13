Madonna inspira livro de Ana Paula Araújo sobre relações abusivas
Jornalista discute violência doméstica e autoestima feminina a partir do álbum icônico
Publicado: 13/11/2025 às 14:40
Madonna inspira Ana Paula Araújo em livro sobre violência doméstica (Raphael Medeiros)
Ana Paula Araújo foi a convidada do Projeto Disconcertos, idealizado pelo roteirista Dodô Azevedo, que transforma emoções em conhecimento, no Futuros – Arte e Tecnologia. Durante o evento, a jornalista compartilhou como o álbum The Immaculate Collection, de Madonna, lançado em 1990, a influenciou pessoal e profissionalmente.
O álbum, criado após o término do casamento conturbado da cantora com Sean Penn, reúne sucessos como “Vogue”, “Like a Virgin” e “Holiday”, além de músicas que abordam autoestima, relacionamentos abusivos e amor saudável, como “Express Yourself”, “Borderline” e “Rescue Me”. Ana Paula destacou a relação entre essas faixas e seu livro lançado neste ano, Agressão: A escalada da violência doméstica no Brasil.
“Madonna é um ícone da liberdade da mulher. Muito antes de essa ideia ser difundida, ela usava sua arte e postura pessoal para desafiar normas e defender que cada mulher seja dona do próprio corpo e desejos. Foi ali, aos 18 anos, que comecei a questionar as limitações impostas às mulheres e as diversas formas de existir que temos direito”, contou a jornalista.