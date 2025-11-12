"Reconforta ver a arte fazendo sua parte nessa luta", diz Mirtes, mãe de Miguel, sobre referência feita por 'O Agente Secreto'

Mirtes Renata fala ao Viver com exclusividade sobre homenagem de cena do filme (Foto: Crysli Viana)

Desde o lançamento no Festival de Cannes, O Agente Secreto vem gerando amplos debates, mas, agora em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, o filme de Kleber Mendonça Filho, protagonizado pro Wagner Moura, começou a ser descascado em suas inúmeras camadas. Destaca-se entre elas a referência ao caso de Miguel, que, em 2020, aos 5 anos, caiu do 9º andar de um prédio no Recife ao ser deixado sob os cuidados de Sarí Corte Real, então patroa de sua mãe, Mirtes Renata Santana.

Desde o ocorrido, que segue no aguardo de decisões da Justiça, a mãe decidiu que cursaria Direito a fim de tomar propriedade das leis e realizar o sonho de estudar — que nutria enquanto trabalhava como secretária doméstica. Prestes a finalmente se formar, ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Diario em que fala sobre a expectativa de ver sua história referenciada na tela do cinema.





"Fiquei sabendo por um produtor canadense que viu o filme em Cannes e, desde então, já me contaram quase tudo sobre a cena, então não vai ser uma surpresa quando eu finalmente for assistir", revela Mirtes. Apesar de não ser uma alusão nominal ao caso de 2020, a sequência tem sido vista como referência desde o lançamento do filme.

"A cultura, as artes e, como a gente está vendo agora, o cinema são muito importantes para relembrar às pessoas da história. Eu agradeço demais a Kleber por trazer essa menção em O Agente Secreto, porque uma vez que um caso parecido esteja em um filme, fica para sempre essa mensagem do cuidado e da atenção às crianças para que algo assim não aconteça de novo", acrescenta.

Durante a conversa, Mirtes salienta que, após esses anos, está aprendendo a se resguardar, o que, segundo ela, não significa abandonar a sua causa. "Confesso que, apesar da necessidade de falar sempre do caso do meu filho para que ele não caia no esquecimento, é muito pesado para mim também, então estou aprendendo cada vez mais a dizer não, a cuidar de mim também", ressalta.

"É reconfortante para mim ver os artistas fazendo sua parte nessa luta. Kleber, com o filme, Adriana Calcanhotto com a música 2 de Julho, e tantos outros artistas que têm demonstrado solidariedade. Isso me dá forças para que, quando eu retome meu gás, volte com tudo", enfatiza Mirtes.



