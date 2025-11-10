'Orixás em Verso e Rima' celebra ancestralidade com lançamentos de cordéis infantis
Mari Bigio e Kemla Baptista lançam, no Recife, a coletânea infantil 'Orixás em Verso e Rima', no Casa de Alzira/Muafro, na Casa de Alzira/Muafro(12) e no Museu da Abolição (13)
Publicado: 10/11/2025 às 19:32
(Divulgação)
Mari Bigio e Kemla Baptista lançam, no Recife, a coletânea infantil 'Orixás em Verso e Rima'. Os cinco títulos reforçam a centralidade da cultura afro-brasileira na formação leitora e combinam recursos estéticos e pedagógicos, como xilogravuras, glossário de iorubá e faixas em áudio, além de apresentações ao vivo com contação de histórias e recursos de acessibilidade.
Os lançamentos ocorrem em dois momentos: na quarta-feira (12) , às 14h, na Casa de Alzira/Muafro, no Recife Antigo, e quinta-feira (13), às 14h, no Museu da Abolição, na Madalena, Zona Norte do Recife.
A obra reúne cinco títulos dedicados a Oxalá, Exu, Yemanjá, Nanã e Xangô, com foco na mediação de leitura na primeira infância e na valorização da ancestralidade afro-brasileira. Os textos, escritos por Mari Bigio a partir de argumentos de Kemla Baptista, assumem a voz de autoras negras nordestinas e tratam a religiosidade de matriz africana com rigor e linguagem lúdica, voltada a leitores em formação.
As sessões de lançamento terão contação de histórias e performances poético-musicais inspiradas nos cordéis, estimulando imaginação, linguagem e repertório cultural desde cedo, com ênfase em educação antirracista e no reconhecimento das matrizes africanas como patrimônio vivo. Os textos ganharão encenação e sonoplastia ao vivo; cada apresentação contará com interpretação em Libras.
“Para muitas infâncias, o cordel é a primeira chave. Quando verso, imagem e som se encontram, com xilogravura, glossário em iorubá e narração em áudio nas nossas vozes, as crianças reconhecem os Orixás como parte da própria história e aprendem cuidado, respeito e pertencimento. A leitura vira experiência viva de escuta, corpo e memória, fortalecendo a mediação de educadores e famílias desde a primeira infância”, afirma Mari Bigio.
Kemla Baptista destaca o caráter formativo da obra ao integrar pesquisa, mediação de leitura e referências da cultura iorubá em contextos escolares e familiares. “Diante da dívida histórica do país com os povos de terreiro e do histórico excludente na tradição do cordel, esta obra se apresenta como publicação necessária e pioneira", fiz a autora.
"Ao combater intolerâncias e preconceitos, ela reinventa a tradição a partir do olhar, da escuta e do afeto das crianças, recolocando o cordel como ferramenta de memória, reparação simbólica e futuro. Queremos que cada criança reconheça a beleza e a sabedoria da cultura iorubá como parte da nossa história coletiva”, acrescenta.