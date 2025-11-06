Thiago Arancam faz uma viagem lírica pela Itália no Teatro RioMar

Tenor Thiago Arancam (Foto: Bruno Fioravanti/Divulgação)

O tenor Thiago Arancam, um dos maiores intérpretes da música lírica brasileira, chega ao Teatro RioMar, no Recife, neste sábado (8), às 21h, com o espetáculo “Uma Viagem Pela Itália”. No show, o artista revisita suas origens e compartilha com o público canções que marcaram sua trajetória pessoal e profissional, em uma noite de emoção, cultura e memórias.

“Esse espetáculo nasceu de uma necessidade muito genuína de celebrar minhas origens”, conta o cantor. “A Itália faz parte da minha história, do meu sangue, da minha formação musical e humana. ‘Uma Viagem Pela Itália’ é mais do que um show. É uma experiência afetiva. Cada canção tem um significado, uma lembrança, um cheiro, um sabor. É uma forma de convidar o público a viajar comigo por essas memórias, unindo emoção, música e cultura".

Com uma carreira marcada por conquistas internacionais, Arancam viveu 13 anos na Europa, acumulando mais de 700 apresentações em 40 países. Foi o primeiro brasileiro formado na Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala de Milão, uma das mais prestigiadas do mundo, e também vencedor do concurso Operalia, criado por Plácido Domingo, de quem se tornou amigo e discípulo.

“Foi uma jornada de muito aprendizado e superação”, relembra. “Estar entre os maiores teatros e maestros do mundo me mostrou o quanto o artista brasileiro é resiliente e versátil. Temos uma capacidade única de nos adaptar, de colocar alma em tudo o que fazemos. Representar o Brasil na ópera foi e continua sendo uma honra. É levar nossa sensibilidade, nossa paixão e nossa energia para os palcos do mundo.”

Sobre a relação com Plácido Domingo, Arancam fala com gratidão e reverência. “Plácido sempre foi uma referência, não apenas como cantor, mas como ser humano. Ele me ensinou que a técnica é essencial, mas o que realmente toca as pessoas é a verdade. Ele dizia: ‘Cante sempre com o coração’. E isso se tornou meu lema. A emoção, a entrega e o respeito ao público são o que fazem a arte ser eterna.”

A apresentação no Recife contará com duas participações especiais: a soprano Gleyce Melo, referência na cena lírica nordestina, e o jovem tenor Igor Alves, conhecido como o Tenor do Sertão. “Eu acredito muito na força da união. A música só cresce quando é compartilhada. Convidar artistas locais é uma forma de valorizar os talentos de cada região e também de criar uma troca verdadeira com o público. O palco é um espaço de encontros, e essa parceria torna cada apresentação única. Gleyce e Igor são grandes vozes, e será uma alegria dividir essa noite com eles.”

O tenor promete ao público recifense uma experiência inesquecível. "Pode esperar uma noite de emoção, celebração e muita entrega. O Recife tem uma energia única, e eu sinto sempre uma conexão muito forte com o público daqui. Será um espetáculo para cantar, se emocionar e relembrar momentos que tocam o coração. Vamos viver juntos uma verdadeira viagem pela Itália com alma brasileira"




