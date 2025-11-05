Projeto Antídoto promove oficina de dança e música para mulheres em Caruaru

Com atividades entre 10 e 13 de novembro, a iniciativa incentiva o autoconhecimento e a cura por meio das artes

Oficina gratuita propõe dança e música para mulheres em Caruaru (Divulgação)

Entre os dias 10 e 13 de novembro, das 9h às 12h, o Sesc Caruaru recebe a oficina Práticas Artísticas Curando Corpos Femininos. A iniciativa une dança e música em uma proposta voltada exclusivamente para mulheres, com o objetivo de estimular o autoconhecimento e o movimento corporal a partir da metodologia “Antídoto”, que combina escutas, compartilhamentos e práticas artísticas.

Idealizada por Lilli Rocha e Ana Paula Marinho, a oficina integra o projeto cultural Antídoto: a cura da alma através da dança, incentivado pelo Funcultura. As artistas e educadoras também assinam a facilitação das atividades, que contam com coordenação pedagógica de Anne Costa, identidade visual de Priscila Avelin e gestão de redes de Marta Guimarães.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Serão disponibilizadas 20 vagas, mediante preenchimento de formulário online. É necessário ter disponibilidade para participar dos quatro dias de atividades.