Olinda Beer 2026 confirma Ivete, Alok, Safadão, Léo Santana e mais

Olinda Beer 2026 terá uma maratona musical de mais de 12 horas, unindo axé, forró, pagode e música eletrônica

Allan Lopes

Publicado: 05/11/2025 às 12:17

Olinda Beer divulgou time de peso para edição de 2026/Foto: Divulgação

A contagem regressiva para o Carnaval 2026 já começou, e o Olinda Beer, prévia já consolidada no calendário cultural pernambucano, prepara sua 28ª edição com expectativa de reunir um dos públicos mais diversificados do país. No dia 8 de fevereiro, a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco será ocupada por uma estrutura robusta, projetada para receber milhares de foliões em um longo dia de apresentações.

 

O palco principal reunirá um time de peso da música nacional, com Ivete Sangalo, Alok, Wesley Safadão, Bell Marques, Nattanzinho, Belo, Léo Santana e Claudia Leitte. A maratona de mais de 12 horas de festa vai unir axé, forró, pagode e música eletrônica em uma explosão de energia e sucessos.

Para receber o público que vem de todas as partes do Brasil, a estrutura do evento contará com dois superpalcos, praça de alimentação completa, áreas VIP, Open Beer e Tapete Vermelho, além de diversas ativações de marcas.

A pré-venda de ingressos começa na quarta-feira (5), com valores a partir de R$ 100. Eles estarão disponíveis no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna. 

 


