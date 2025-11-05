° / °
Espetáculo ‘Tom na Fazenda’ chega ao Recife após turnê internacional

Após sucesso no Festival de Edimburgo, espetáculo com Armando Babaioff cumpre temporada no Teatro Luiz Mendonça, de 7 a 9 de novembro.

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/11/2025 às 12:22

‘Tom na Fazenda’ aterrissa no Recife após turnê internacional/Kit MC Carthy

Após uma aclamada temporada internacional no Festival de Edimburgo, na Escócia, onde realizou 23 apresentações para mais de 7 mil espectadores, o espetáculo Tom na Fazenda desembarca no Recife para uma nova temporada. As apresentações acontecem entre os dias 7 e 9 de novembro, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem.

A peça, reconhecida como um dos grandes sucessos do teatro contemporâneo brasileiro, retorna ao país após conquistar elogios da crítica internacional, incluindo o jornal The Guardian, que descreveu a montagem como “um impressionante estudo sobre a homofobia”.

Idealizada por Armando Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, a montagem já foi vista por mais de 160 mil pessoas desde a sua estreia, em 2017. O elenco conta ainda com Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, que dividem o palco com Babaioff em uma narrativa intensa e sensível sobre temas como homofobia, patriarcado e silêncios familiares.

A peça é baseada na obra “Tom à la ferme”, do autor canadense Michel Marc Bouchard, e ganhou uma adaptação cinematográfica homônima dirigida por Xavier Dolan, em 2013. Inspirado pela força da história, Babaioff decidiu levar o enredo aos palcos brasileiros, transformando em um retrato pungente das dores e contradições que ainda marcam a sociedade.

Na trama, o publicitário Tom (Babaioff) viaja até a fazenda da família do companheiro falecido para o funeral. Lá, descobre que Agatha (Denise Del Vecchio), a sogra, desconhecia completamente a existência do relacionamento e acredita que o filho era heterossexual. A farsa criada por Francis (Iano Salomão), o irmão do falecido, e a chegada de Sara (Camila Nhary), apresentada como a suposta namorada, intensificam o jogo de mentiras e manipulações dentro da casa.

 

Recife , teatro luiz mendonça , Tom na Fazenda
