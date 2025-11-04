Raphaela Santos grava especial de Natal do 'Caldeirão com Mion' ao lado de Wesley Safadão

Raphaela Santos grava especial de Natal da TV Globo (Reprodução/Instagram)

O Caldeirão com Mion grava especial de Natal com Wesley Safadão e Raphaela Santos no Lago Negro, um dos principais cartões-postais de Gramado, no Rio Grande do Sul. A cantora, considerada uma das grandes vozes do brega pernambucano, desembarcou na cidade nesta terça-feira (4) para participar das filmagens da produção natalina da TV Globo.

Ao lado de Wesley Safadão, Raphaela promete levar muita música e emoção ao especial comandado por Marcos Mion. A data de exibição ainda não foi divulgada pela emissora.