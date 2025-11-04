Recife se prepara para noite de forró e piseiro com o Garota Vip

Garota Vip agita o Recife com line-up de peso (Divulgação)

Considerado um dos maiores e mais agitados festivais de música do Brasil, o Garota Vip acontece no próximo dia 15 de novembro, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções de Pernambuco, reunindo grandes nomes do forró e sertanejo em uma noite de muita animação. O evento promete uma maratona de shows e deve atrair milhares de pessoas para celebrar mais uma edição do projeto comandado por Wesley Safadão.

Além do anfitrião, o público poderá curtir apresentações de Nattanzinho Lima, destaque do forró e piseiro; Murilo Huff, um dos principais nomes do sertanejo romântico; e da banda Seu Desejo, que leva ao palco seus maiores sucessos. Com uma estrutura grandiosa e um repertório repleto de hits, o Garota Vip promete seguir madrugada adentro, mantendo a tradição de longas apresentações e muita energia.

Criado por Wesley Safadão, o festival é conhecido por arrastar multidões por onde passa e oferecer uma experiência inesquecível ao público. Os ingressos estão à venda com diferentes setores disponíveis.