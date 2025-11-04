Novo livro de Iêda Lima fala sobre esperança em meio ao caos
"O Resgate" será lançado nesta terça-feira (4), no Recife, e apresenta um país fictício dominado pelo crime, mas guiado pelo amor
Publicado: 04/11/2025 às 13:50
Escritora Iêda Lima lança novo livro nesta terça-feira (4), no Recife (Divulgação)
A escritora paraibana Iêda Lima lança nesta terça-feira (4), na Livraria da Praça, em Casa Forte, o romance “O Resgate”, que será apresentado pela médica e poeta Selma Vasconcelos. Natural de Campina Grande, mas com laços afetivos no Recife, a autora retorna à capital pernambucana para o lançamento de sua nova obra.
Radicada em Brasília, Iêda é autora dos livros Um Olhar no Retrovisor e Outro na Estrada (2017) e Ruído do Silêncio (2019). Membro da Academia de Letras de Campina Grande, onde ocupa a cadeira nº 34, também integra o Instituto Histórico da cidade como sócia correspondente.
Em O Resgate, a escritora cria um país fictício assolado pelo avanço do crime organizado, mas conduz o leitor a uma jornada de superação e fé. O romance, segundo ela, simboliza um convite à reflexão sobre a força do amor, da empatia e do perdão como caminhos para a transformação individual e coletiva.