Ariana Grande não vai mais para a premiere de ‘Wicked’ em São Paulo

A notícia foi confirmada por Ariana Grande em suas redes sociais; a cantora e atriz diz estar "de coração partido"

Ariana Grande, que interpreta Glinda em Wicked, não virá mais para o Brasil para a premiere da continuação do filme, Wicked: For Good, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela cantora e atriz em suas redes sociais. O evento ocorrerá nesta terça-feira, 4, no Suhai Music Hall, Shopping SP Market, na capital paulista, a partir das 16h.

"Algumas horas atrás, meu time e eu tivemos que desembarcar do avião para a realização de uma manutenção por motivos de segurança, e eu não estarei saindo daqui até as 11h da manhã de amanhã, o que significa que não conseguiria chegar a tempo para a premiere de Wicked: For Good em São Paulo", começou.

A cantora explicou que tanto seu time quanto a Universal tentaram todas as alternativas possíveis: "Procuramos por todos os voos durante a noite, de manhã, voos com conexão, comerciais e particulares e nada estava disponível ou era possível para que chegássemos a tempo."

"Mesmo tentando uma opção particular, precisamos de uma permissão para sair daqui, o que demora para ser obtido", esclareceu também, sobre a tentativa de um voo particular. "Estou de coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos tudo que podíamos e estou pedindo desculpas do fundo do meu coração", completou, pedindo também para que os fãs mostrassem amor aos colegas de elenco que ainda estarão na premiere, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e o diretor da obra, Jon M. Chu.

Confira o depoimento completo de Ariana Grande, em português:

"Brasil, não acredito que isso está acontecendo e estou muito devastada por estar mandando esta mensagem. Algumas horas atrás, meu time e eu tivemos que desembarcar do avião para a realização de uma manutenção por motivos de segurança, e eu não estarei saindo daqui até uma da manhã, o que significa que não conseguiria chegar a tempo para a premiere de Wicked: For Good em São Paulo.

Meu time e a Universal tentaram consertar isso de todas os jeitos possíveis, procuramos por todos os voos durante a noite, de manhã, voos com conexão, comerciais e particulares e nada estava disponível ou era possível para que chegássemos a tempo. Mesmo tentando uma opção particular, precisamos de uma permissão para sair daqui, o que demora para ser obtido.

Estou de coração partido por não poder estar aí com vocês. Nós sinceramente tentamos tudo que podíamos e estou pedindo desculpas do fundo do meu coração. Por favor, mostrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu desejaria estar mostrando a vocês e tenham uma celebração bonita. Novamente, sinto muito."