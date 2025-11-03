Diario de Pernambuco celebra 200 anos com lançamento de livro histórico

Livro "Diario de Pernambuco: 200 anos" será lançado na Livraria Jaqueira, no Centro do Recife, na próxima sexta-feira (7)

Livro reúne memórias do jornal mais antigo em circulação na América Latina (Divulgação)

O Diario de Pernambuco comemora seu bicentenário com o lançamento do livro "Diario de Pernambuco: 200 anos", uma obra que revisita a trajetória do jornal. Escrito por Ennio Benning, com colaboração de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão, o livro será lançado às 17h da próxima sexta-feira (7), na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.

Com projeto gráfico de Luiz Arrais e edição da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a publicação combina memória, jornalismo e cultura em uma homenagem à história do veículo que acompanhou o desenvolvimento de Pernambuco e do país. Fundado no dia 7 de novembro de 1825, o Diario é o jornal mais antigo em circulação da América Latina.

Serviço//Lançamento do livro "Diario de Pernambuco: 200 anos"

Data: 7 de novembro (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: Livraria Jaqueira – 1º andar

Rua Madre de Deus, 110 – Bairro do Recife