Diario de Pernambuco celebra 200 anos com lançamento de livro histórico
Livro "Diario de Pernambuco: 200 anos" será lançado na Livraria Jaqueira, no Centro do Recife, na próxima sexta-feira (7)
Publicado: 03/11/2025 às 05:02
Livro reúne memórias do jornal mais antigo em circulação na América Latina (Divulgação)
O Diario de Pernambuco comemora seu bicentenário com o lançamento do livro "Diario de Pernambuco: 200 anos", uma obra que revisita a trajetória do jornal. Escrito por Ennio Benning, com colaboração de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão, o livro será lançado às 17h da próxima sexta-feira (7), na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.
Com projeto gráfico de Luiz Arrais e edição da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a publicação combina memória, jornalismo e cultura em uma homenagem à história do veículo que acompanhou o desenvolvimento de Pernambuco e do país. Fundado no dia 7 de novembro de 1825, o Diario é o jornal mais antigo em circulação da América Latina.
Serviço//Lançamento do livro "Diario de Pernambuco: 200 anos"
Data: 7 de novembro (sexta-feira)
Horário: 17h
Local: Livraria Jaqueira – 1º andar
Rua Madre de Deus, 110 – Bairro do Recife