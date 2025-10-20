Homenagem aos 200 anos do Diario de Pernambuco na Câmara Municipal do Recife é adiada

A homenagem teve que ser adiada por uma questão de saúde. A nova data será divulgada em breve.

Câmara Municipal do Recife (Foto: Divulgação)

A sessão solene em homenagem aos 200 anos do Diario de Pernambuco na Câmara Municipal do Recife, que aconteceria nesta segunda-feira (20), foi adiada. A nova data será divulgada em breve.

A homenagem teve que ser adiada por uma questão de saúde.

O evento atende a um requerimento do vereador Felipe Francismar e marca mais um reconhecimento à histórica contribuição do jornal para a sociedade pernambucana e brasileira.

Em sua justificativa, o parlamentar ressaltou que "a Câmara Municipal do Recife não pode deixar de reverenciar essa instituição bicentenária, que permanece como referência no Jornalismo brasileiro, reafirmando o compromisso com a verdade, a informação de qualidade e a defesa dos valores democráticos". O requerimento também define o jornal como "um verdadeiro Patrimônio Histórico do nosso povo".

História

Fundado em 7 de novembro de 1825, o Diario é reconhecido como o jornal em circulação mais antigo da América Latina. "Ao longo de dois séculos, o Diario de Pernambuco registrou acontecimentos marcantes, deu voz à População, serviu de espaço para o debate público e contribuiu para a formação da opinião crítica e democrática", afirma o texto.

Desde então, o veículo evoluiu de uma simples folha de anúncios para um grupo de comunicação que atua em plataformas impressa e digital, reunindo acervos que refletem decisões políticas, transformações sociais e marcos culturais do Recife, de Pernambuco e do Brasil.

Memória e acervo

O Arquivo do Diario e o acervo digitalizado preservados em bibliotecas e plataformas institucionais são fontes primárias para pesquisadores que estudam política regional, cultura popular, economia e jornalismo no Nordeste. Documentos históricos do periódico ajudam a mapear debates como a abolição e o desenvolvimento urbano do Recife. Essas coleções, que incluem edições do século XIX digitalizadas por bibliotecas nacionais e instituições parceiras, serão elementos centrais da narrativa comemorativa e de futuras iniciativas de preservação.