Assembleia Legislativa homenageará os 200 anos do Diario de Pernambuco

Deputado Sileno Guedes visita o jornal e entrega convite para sessão solene em celebração ao bicentenário do periódico mais antigo em circulação da América Latina

Deputado Estadual, Sileno Guedes (Melissa Fernandes/DP)

O deputado estadual Sileno Guedes (PSB) visitou, na manhã desta quinta-feira (30), a sede do Diario de Pernambuco, onde foi recebido pelo presidente do jornal, Carlos Frederico A. Vital. A visita teve como objetivo a entrega do convite para a reunião solene que será realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) no próximo dia 10 de novembro de 2025, em homenagem aos 200 anos do Diario de Pernambuco, o jornal em circulação mais antigo da América Latina.

Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância histórica e simbólica da celebração. “É um reconhecimento da Assembleia Legislativa, através dos seus representantes, ao papel importante que o Diario de Pernambuco exerceu e exerce ainda nos dias de hoje para toda a sociedade pernambucana e para o Brasil”, afirmou Sileno Guedes.

O deputado ressaltou também a credibilidade construída pelo veículo ao longo de dois séculos de transformações no país. “O Diario sempre foi uma fonte de informação confiável, um instrumento de respeitabilidade, sustentado por gerações de profissionais comprometidos com o jornalismo sério e ético. A Assembleia, por unanimidade dos seus membros, decidiu se somar a essa celebração, reconhecendo o valor desse patrimônio histórico para o nosso estado”, completou.

A proposta apresentada por Sileno Guedes à Alepe foi aprovada por unanimidade e prevê a realização da sessão solene em alusão ao bicentenário do jornal, cuja data oficial de fundação é 7 de novembro de 1825. No requerimento, o parlamentar destacou o papel do Diario como uma das principais fontes de informação do país, com trajetória marcada pela resistência e pela adaptação aos novos tempos do jornalismo digital.

“O Diario de Pernambuco se consolidou como uma das principais referências da imprensa nacional, atravessando períodos turbulentos da história do Brasil, mas sempre mantendo o compromisso com a informação de qualidade e com a memória do nosso povo”, justificou o deputado no documento encaminhado à Mesa Diretora da Alepe.

Além da homenagem na Assembleia Legislativa, o bicentenário do Diario também será celebrado em outras instituições. No dia 11 de novembro, o jornal receberá uma homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília, e no dia 24 de novembro, uma sessão solene será realizada na Câmara Municipal do Recife.