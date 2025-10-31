Com Priscila Senna, Claudia Leitte mostra seu lado intimista em show no Teatro Guararaoes

Claudia Leitte apresenta show acústico em Olinda (Foto: Nara Fassi/Divulgação)

Para além das pirotecnias e coreografias, existe uma Claudia Leitte mais serena. É esta versão íntima da artista, até então guardada com cuidado, que o público pernambucano poderá conhecer ao vivo no Teatro Guararapes. Nesta sexta-feira (31), às 21h, o show Intemporal coloca a cantora em formato acústico, priorizando a conexão humana e a história por trás de cada música, em um encontro que promete ser tão catártico para ela quanto para seus fiéis escudeiros.

O que o palco apresenta é, na verdade, a culminância de um processo íntimo que já vinha sendo compartilhado. Lançado no final de 2024, o álbum homônimo é o cerne dessa turnê e traz à tona as reflexões e sentimentos sobre a vida, o amor e a saúde mental que ocuparam a cantora fluminense durante a pandemia. “Eu desejava colocar em letras e melodias tudo o que o meu corpo e a minha mente viveram e ainda viverão”, explica Claudia, em conversa exclusiva com o Viver.



O repertório é um espelho de suas influências e trajetória, mesclando regravações de clássicos como Sozinho, de Peninha Prefixo de Verão, da Banda Mel, e Deslizes, de Fagner, e releituras acústicas de seus próprios hits, a exemplo de Eu Fico, Bola de Sabão, Pensando em Você e Pássaros. “Quando pensei no Intemporal, quis revisitar canções que me formaram como artista e como pessoa”, afirma ela, antecipando que o Guararapes terá uma seleção especialíssima.



Para celebrar essa conexão com Pernambuco de forma única, o espetáculo contará com uma convidada de honra. Priscila Senna, a Musa do Brega, se une à Claudinha. “Acho que vai ser um momento lindo, porque a energia pernambucana sempre transforma tudo em uma grande troca. Eu não vejo a hora de olhar pra cada um e dizer "te amo, visse?!", diz ela, na expectativa de uma noite que será inesquecível para quem estiver lá.