O show gratuito aconteceu nesse domingo (26), nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro

Pernambucano João Gomes lota Lapa, no Rio de Janeiro, para gravação de DVD (Foto: kaiocads/divulgação)

O cantor pernambucano João Gomes reuniu milhares de fãs nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, nesse domingo (26), para um show gratuito de gravação de novo DVD.

Com participações de grandes nomes da música nacional, como Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, o repertório misturou os hits antigos e faixas novas.

Também subiram ao palco os artistas Ruan Vaqueirinho, MC Cabelinho, Raquel dos Teclados, assim como JotaPê e Mestrinho - que também participaram do projeto Dominguinhos, lançado em maio deste ano por João.

Nas redes sociais, João Gomes agradeceu aos milhares de fãs que compareceram ao evento, no Rio de Janeiro.

“Por aqui estou muito feliz, feliz de ter minha família. Na gravação do meu primeiro DVD em Recife, eu estava sozinho e agora tenho eles comigo”, disse.

Há duas semanas, o cantor pernambucano já havia participado do lançamento do projeto Tiny Desk Brasil, modelo muito reconhecido fora do país, em vídeo que acumula quase 3 milhões de visualizações no Youtube.