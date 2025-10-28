Irma faz nova turnê no Brasil em novembro e dezembro

(Foto: Inès )

Irma é uma cantora e compositora multipremiada com discos de platina, reconhecida por suas melodias comoventes, letras emotivas e visuais cativantes. Após o enorme sucesso de sua primeira turnê brasileira, com 13 shows esgotados em seis capitais, a artista franco-camaronesa retorna ao país para apresentar o espetáculo You and My Guitar, em novembro e dezembro, em nove grandes cidades.

As paradas são: Brasília (03/11 e 04/11, Eye Patch Panda), São Paulo (07/11 e 09/11, Blue Note), Recife (11/11 e 12/11, Teatro Apolo / Hermilo Borba Filho), Rio de Janeiro (14/11, Blue Note), Fortaleza (19/11, Theatro Via Sul), Salvador (21/11, Teatro Faresi), Porto Alegre (24/11, Teatro Unisinos), Belo Horizonte (29/11, Teatro do Centro Cultural Unimed) e Curitiba (02 e 03/12, Teatro Paiol).

Sozinha no palco, acompanhada apenas de seu violão, uma stomp box e elementos eletrônicos executados ao vivo, Irma traz um repertório que passeia por diferentes fases da sua carreira da artista e por algumas de suas influências mais marcantes.

Entre os destaques, estão as composições próprias Letter to the Lord, canção que a revelou ao mundo; Sunrise, que reflete sua poesia íntima; e Rolling Stone, de forte impacto no público internacional. A apresentação também inclui releituras de clássicos, como How Deep Is Your Love (Bee Gees), Thriller (sucesso na interpretação de Michael Jackson), Ainda Lembro (Marisa Monte e Nando Reis) e Domingo (Caetano Veloso, eternizada por Maria Bethânia), criando uma ponte entre sua obra autoral e ícones da música mundial e brasileira.

"Estou muito feliz em voltar ao Brasil. No início deste ano, tive o privilégio de fazer 13 apresentações esgotadas em seis cidades incríveis, e o carinho e a energia do público brasileiro ficaram comigo desde então. Esse show é muito especial para mim. Sou apenas eu, meu violão e uma stomp box. Tudo ao vivo, tudo cru", conta Irma.

Ela conta que já sabia ter um público brasileiro pelas redes sociais, mas não esperava uma resposta tão rápida e intensa. Na ocasião, passou por Rio, São Paulo, Uberlândia, Brasília, Goiânia e Curitiba e fez questão de explorar cada cidade caminhando, em busca de conhecer melhor os lugares. "Ainda sinto que precisaria de pelo menos um ano para começar a descobrir de verdade o país", comenta. Nesta nova etapa, Irma visita também Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre, e afirma ser uma bênção poder ampliar essa conexão.

A energia sentida no Brasil a marcou profundamente. O calor humano e a acolhida a lembraram de Douala, sua cidade natal. Ao mesmo tempo, ela percebeu de perto desigualdades muito fortes, semelhantes às de sua terra. "Essa experiência me fez refletir sobre a importância de retribuir: não se trata apenas de pedir às pessoas que venham ao show, mas também de dar algo em troca", afirma.

A artista ganhou fama em 2008, ao conquistar milhões de fãs no YouTube com seus covers acústicos, evoluindo para colaborações com grandes nomes da música, como Will.i.am e Céline Dion. Desde então, sua trajetória só cresceu, consolidando-a como uma das vozes mais autênticas e emocionantes da cena internacional.

