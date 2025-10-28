Roberto Pereira toma posse na Academia Pernambucana de Letras

Roberto Pereira em cerimônia de posse na Academia Pernambucana de Letras (Crysli Viana/DP Foto)

Em cerimônia prestigiada, o professor e escritor Roberto Pereira foi empossado, na noite desta segunda-feira (27), na cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras (APL), ocupada anteriormente pelo saudoso Marcos Vilaça. A solenidade contou com a presença da advogada Ilana Vilaça, neta do imortal, falecido em março. O evento foi aberto com uma apresentação cultural do Caboclinho União Sete Flexas, de Goiana, município onde o novo imortal ocupou o cargo de secretário de Turismo e Desenvolvimento Cultural.

Em seu discurso, Roberto Pereira homenageou Vilaça, destacando sua trajetória e legado. Ele também fez referências a grandes nomes da literatura, como Fernando Pessoa, Gilberto Freyre, João Cabral de Melo Neto e Joaquim Cardoso. O novo integrante da APL destacou ainda a relevância de “preservar a cultura como forma de fortalecer a nacionalidade”, um compromisso que tem guiado sua vida.

O presidente Lourival Holanda ressaltou a importância do novo integrante da APL, afirmando que a Academia se torna ainda mais forte e unida com a inclusão de Pereira. Já a acadêmica Margarida Cantarelli, fez uma saudação calorosa, afirmando que “quem é filho de Nilo Pereira, já é de casa”. Ela elogiou a trajetória de Roberto, destacando sua contribuição em diversas áreas da administração pública, incluindo seu papel como secretário de Educação e Cultura do estado.

Com a chegada à APL, Roberto Pereira espera contribuir, sobretudo, para a democratização e socialização da cultura. “Onde eu puder participar apoiando iniciativas plurais e que promovam a municipalização da Academia, o farei. As letras não podem ficar encasteladas. O saber precisa ser das pessoas, por meio das mais diversas expressões artísticas e literárias”, enfatiza o professor, cheio de expectativas para mais uma jornada dentro de seu rico percurso pelas palavras.