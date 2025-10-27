Fãs lamentam a morte da cantora Vanessa Rios: "Uma voz marcante e uma mulher incrível"

Vanessa fez história em bandas do forró, como Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Kitara. Ela deixa uma filha de 16 anos.

Vanessa Rios. (Foto: Reprodução/Rede social)

A morte da cantora Vanessa Rios, aos 42 anos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais neste fim de semana. A artista, que estava em tratamento contra um câncer diagnosticado em 2023, faleceu no Recife, nesse sábado (25). Vanessa fez história em bandas do forró, como Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Kitara. Ela deixa uma filha de 16 anos.

Amigos, fãs e colegas de profissão expressaram tristeza e saudade, relembrando a força e a alegria que a cantora transmitia mesmo durante o período de tratamento. “Não precisava conhecer de pertinho pra perceber a vontade de viver que ela tinha, foi muito guerreira e sempre aqui com alegria. Que Deus receba de braços abertos”, escreveu uma admiradora, em uma das centenas de mensagens publicadas em homenagem à artista.

Outros fãs destacaram o legado musical deixado por Vanessa, que se tornou uma das vozes femininas mais reconhecidas do forró romântico. “Ninguém substitui a voz de Vanessa Rios. Cantava muito. Acompanhei de perto algumas apresentações, e ela lutou muito para viver. Que sua alma esteja em paz e Deus console amigos, parentes e família”, escreveu outro internauta.

Além do talento, a cantora era lembrada pela energia positiva e pela generosidade com quem convivia. “Você vai deixar marcado em nossos corações o ser humano e a artista maravilhosa que foi. Quem teve a chance de te conhecer de perto sabe a energia de paz que você transmitia. Obrigada pelas palavras de carinho e incentivo. Você foi uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Descansa agora, minha estrelinha”, publicou uma amiga próxima.