João Fonseca fatura R$ 2,9 milhões e sobe para 28ª posição do ranking com título na Basileia
O brasileiro João Fonseca superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e se sagrou campeão do ATP 500
Publicado: 27/10/2025 às 10:16
João Fonseca derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e foi campeão do ATP 500 (FABRICE COFFRINI / AFP)
João Fonseca venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Este é apenas o segundo - e até então maior em termos de expressão - título da elite conquistado por Fonseca O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.
Isso fará dele o quinto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).
Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.