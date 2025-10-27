CPRH: Paulista e Olinda sem praias consideradas próprias para o banho

Nenhuma das sete praias dos dois municípios da Região Metropolitana do Recife passaram nos critérios adotados pelo CPRH

Praia do Carmo em Olinda. (Crysli Viana/DP Foto)

O boletim semanal de balneabilidade da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH) apontou que, dentre as praias que passaram por amostragem, nenhuma dos municípios de Paulista e Olinda conseguiram atingir a classificação de próprias para o banho.

Segundo o CPRH, em Paulista, foram feitas amostragens em três praias: Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa) e Praia do Janga, em frente à Rua Betânia.



A vizinha Olinda teve quatro praias analisadas: Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE), Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, e Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres.



Nenhuma das sete praias dos dois municípios da Região Metropolitana do Recife passaram nos critérios adotados pelo CPRH. O boletim é válido até a quinta-feira (30).



Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:



A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 20 (segunda-feira).



Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.



O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.



Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).



Saiba como estão classificadas as 27 praias do litoral pernambucano:



IMPRÓPRIA



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu



Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista



Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda



Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda



Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda



Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife



Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho



Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Santo Agostinho



Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca



PRÓPRIA



Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife



Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes



Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho



Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca



Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré



Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande