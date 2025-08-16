Governo de Pernambuco pagou mais de R$ 700 mil para atrações da Missa do Vaqueiro em 2025

A Festa do Jacó/ Missa do Vaqueiro aconteceu entre os dias 17 e 20 de julho, em Serrita. O evento reuniu grandes atrações, como Wesley Safadão, João Gomes e Henry Freitas.

O Diário Oficial do Estado divulgou neste sábado (16) os cachês das atrações da Festa do Jacó/ 55ª Missa do Vaqueiro que foram pagos pelo Governo de Pernambuco. Dos quatro shows divulgados na publicação, o mais caro é o da cantora Taty Girl, que recebeu R$ 250 mil por sua apresentação no dia 18 de julho. A soma total de todos valores pagos pelo Estado passa dos R$ 700 mil.

Criada pela prefeitura da cidade de Serrita, a Festa do Jacó aconteceu entre os dias 17 e 20 de julho e foi divulgada pela gestão municipal como uma atualização da tradicional Missa do Vaqueiro, que acontece desde 1971. A programação deste ano destacou grandes atrações, como Wesley Safadão, João Gomes e Henry Freitas.

Veja abaixo quais foram os artistas pagos pelos Estado e quanto cada um recebeu:

Taty Girl - R$ 250 mil

Desejo de Menina - R$ 180 mil

Wallas Arrais - R$ 140 mil

Baby Som - R$ 150 mil

