Com shows de Anitta, João Gomes e Gusttavo Lima, Prefeitura do Recife anuncia atrações do Réveillon 2026

A terceira edição da Virada Recife 2026 acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina

Bartô Leonel

Publicado: 23/10/2025 às 11:53

Virada Recife 2025/Edson Holanda/PCR

Com shows de Anitta, João Gomes e Gusttavo Lima, a Prefeitura do Recife anunciou as atrações da Virada Recife 2026, marcado para os dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife.

O anúncio, feito pelo secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, aconteceu nesta quinta-feira (23), no restaurante Seu Boteco, no Bairro do Recife.

Ao todo, serão 16 atrações, sendo 9 pernambucanos, distribuídas nos três dias da terceira edição da Virada Recife.

Confira a lista de atrações:

27/12

Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
João Gomes
Zé Vaqueiro
Eric Land
Juciê

28/12

Anitta
Xand Avião
Raphaela Santos
Priscila Senna
PV Calado

31/12

Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes

