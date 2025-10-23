Com shows de Anitta, João Gomes e Gusttavo Lima, Prefeitura do Recife anuncia atrações do Réveillon 2026
A terceira edição da Virada Recife 2026 acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina
Publicado: 23/10/2025 às 11:53
Virada Recife 2025 (Edson Holanda/PCR)
Com shows de Anitta, João Gomes e Gusttavo Lima, a Prefeitura do Recife anunciou as atrações da Virada Recife 2026, marcado para os dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife.
O anúncio, feito pelo secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, aconteceu nesta quinta-feira (23), no restaurante Seu Boteco, no Bairro do Recife.
Ao todo, serão 16 atrações, sendo 9 pernambucanos, distribuídas nos três dias da terceira edição da Virada Recife.
Confira a lista de atrações:
27/12
Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
João Gomes
Zé Vaqueiro
Eric Land
Juciê
28/12
Anitta
Xand Avião
Raphaela Santos
Priscila Senna
PV Calado
31/12
Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes