Parque Santana recebe edição especial do Festival Sabores neste sábado

Parque Santana recebe edição itinerante do Festival Sabores neste sábado (Léo Avessa)

O Parque Santana recebe, excepcionalmente neste sábado (25), uma edição itinerante do Festival Sabores. A ação tem como objetivo testar novos formatos e avaliar a receptividade do público, enquanto a Viva do Brasil, gestora dos parques Santana, Apipucos, Jaqueira e Dona Lindu, planeja criar um evento gastronômico próprio e permanente para o local.

O festival valoriza a diversidade gastronômica e a produção autoral local, reunindo empreendedores e marcas que celebram os sabores e experiências da cidade. Reconhecido como uma programação para toda a família, o evento já se firmou ao lado de outras iniciativas culturais gratuitas.

Além do Parque Santana, o Parque Apipucos recebe neste fim de semana o 17º Bon Odori – Festival da Cultura Japonesa do Recife. O evento reúne apresentações artísticas e experiências gastronômicas típicas do Japão, mantendo abertas as demais áreas do parque para o público, conforme as normas de concessão.

Após o sucesso da edição itinerante, a Viva do Brasil avalia novas possibilidades para ampliar o uso cultural dos parques, garantindo uma programação gratuita, diversificada e acessível, consolidando esses espaços como ambientes dinâmicos e acolhedores para todos.

