Festival Momento Musical chega ao Recife com grandes nomes internacionais
O evento, com entrada gratuita, reúne concertos, masterclasses e homenagens a Elyanna Caldas em diversos espaços culturais da cidade.
Publicado: 23/10/2025 às 11:09
Festival Momento Musical chega ao Recife (Divulgação)
O Recife será palco do 1º Festival Momento Musical, que começa neste domingo (26), às 17h, na Academia Pernambucana de Letras. O evento terá entrada gratuita e abre sua programação com uma homenagem à pianista e professora Elyanna Caldas, referência na formação de músicos pernambucanos.
O festival, idealizado pelo maestro Eugene Lamy Alves, inspira-se nas Schubertíades do século XIX, promovendo encontros intimistas entre músicos, estudantes e público, com concertos e masterclasses que valorizam a troca criativa e o aprendizado coletivo.
Entre os destaques internacionais está o violinista e maestro irlandês Patrick Rafter, discípulo de Maxim Vengerov, que se apresentará como solista e ministrará masterclasses. O compositor brasileiro André Mehmari também participa, trazendo suas obras com forte presença de elementos brasileiros e nordestinos.
Além dos concertos, o festival ocupa diferentes espaços da cidade, como a UFPE, o Conservatório Pernambucano de Música, o Palácio do Comércio e o Teatro de Santa Isabel, que contará com a participação especial da cantora Bela Schenaider.