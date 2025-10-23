° / °
Viver
MUSICAL

Festival Momento Musical chega ao Recife com grandes nomes internacionais

O evento, com entrada gratuita, reúne concertos, masterclasses e homenagens a Elyanna Caldas em diversos espaços culturais da cidade.

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/10/2025 às 11:09

Seguir no Google News Seguir

Festival Momento Musical chega ao Recife/Divulgação

Festival Momento Musical chega ao Recife (Divulgação)

O Recife será palco do 1º Festival Momento Musical, que começa neste domingo (26), às 17h, na Academia Pernambucana de Letras. O evento terá entrada gratuita e abre sua programação com uma homenagem à pianista e professora Elyanna Caldas, referência na formação de músicos pernambucanos.

O festival, idealizado pelo maestro Eugene Lamy Alves, inspira-se nas Schubertíades do século XIX, promovendo encontros intimistas entre músicos, estudantes e público, com concertos e masterclasses que valorizam a troca criativa e o aprendizado coletivo.

Entre os destaques internacionais está o violinista e maestro irlandês Patrick Rafter, discípulo de Maxim Vengerov, que se apresentará como solista e ministrará masterclasses. O compositor brasileiro André Mehmari também participa, trazendo suas obras com forte presença de elementos brasileiros e nordestinos.

Veja também:

Além dos concertos, o festival ocupa diferentes espaços da cidade, como a UFPE, o Conservatório Pernambucano de Música, o Palácio do Comércio e o Teatro de Santa Isabel, que contará com a participação especial da cantora Bela Schenaider.

Cultura , Festival Momento Musical , Recife
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X