Chico Chico traz o show 'Estopim' para a Casa Estação da Luz, em Olinda

Chico Chico faz show em Olinda (Divulgação)

O cantor e compositor Chico Chico volta a Pernambuco para apresentar o show “Estopim”, nesta quinta-feira (23), na Casa Estação da Luz, em Olinda. O espetáculo integra a turnê do novo álbum lançado em agosto pela Deckdisc e já passou por palcos de destaque do país. Os ingressos estão quase esgotados.

Com uma proposta intimista, o artista sobe ao palco acompanhado apenas do próprio violão, em uma performance marcada pela intensidade e pela entrega. O repertório inclui faixas do disco mais recente, sucessos anteriores e versões de clássicos da música brasileira e internacional, de nomes como Chico César, Rita Lee, Zé Ramalho, Bob Dylan e Bob Marley.

O show revela a força autoral de Chico Chico, que une elementos do rock, da música popular e de ritmos regionais, como maracatu e baião, em uma estética moderna e sensorial. O público pode esperar uma apresentação que alterna momentos de pura energia e delicadeza, com interpretações marcantes e arranjos minimalistas.

Filho da cantora Cássia Eller, o músico tem se consolidado como um dos nomes mais autênticos de sua geração. Desde o sucesso da faixa “Ninguém”, parceria com Fran Gil, que ultrapassou 20 milhões de streams, Chico vem acumulando indicações a prêmios e participações em grandes festivais nacionais.

O espetáculo começa às 19h30, com abertura da casa às 18h, no Carmo. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 40.